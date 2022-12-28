Россияне во время массовых атак запускают три волны дронов-камикадзе. Эту тактику они используют для того, чтобы уничтожить украинскую ПВО и нанести удары по критическим объектам.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Она также подтвердила, что войска РФ начали использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине, о чем свидетельствует маркировка на вражеских беспилотниках.

По словам Гуменюк, россияне во время массированных атак запускают сразу три волны дронов.

"Мы видим, что они применяют массированные дроновые атаки соответствующими волнами, поскольку направляют их в том числе и против средств противовоздушной обороны... Первую волну они запускают именно для выявления средств ПВО, вторая волна - чтобы ударить по этим объектам, системам ПВО. Уже третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры, которые были целью поражения", - сказала Гуменюк.

Напомним, ранее Гуменюк предположила, что Россия может атаковать ближе к Новому году. "Скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо отдавать себе в этом отчет, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности", - сказала она.

"Страна" также писала, что президент Украины Владимир Зеленский призывал готовиться к новым ударам РФ по энергетике.

Тем временем война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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