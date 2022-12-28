Россия, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Россия усилила линию фронта в данном районе на фоне усиления давления со стороны украинских сил, сообщают в разведке.

Там сообщают, что Кременная стала довольно уязвимой после того, как ВСУ продвинулись вперед на запад через город Лиман в октябре.

Ранее, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай опроверг слухи о том, что украинские войска зашли в Кременную. Он также назвал два варианта развития событий после освобождения Кременной - движение на Старобельск, главный логистический центр области, или на Рубежное и Северодонецк, что поможет обороне Бахмута.

Напомним, ВСУ не сообщали о существенном продвижении в направлении Кременной.

Также советник Офиса президента Алексей Арестович опроверг залихватские сообщения о взятии Кременной в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.