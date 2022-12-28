Россия сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной - разведка Британии
Россия, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Россия усилила линию фронта в данном районе на фоне усиления давления со стороны украинских сил, сообщают в разведке.
Там сообщают, что Кременная стала довольно уязвимой после того, как ВСУ продвинулись вперед на запад через город Лиман в октябре.
Ранее, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай опроверг слухи о том, что украинские войска зашли в Кременную. Он также назвал два варианта развития событий после освобождения Кременной - движение на Старобельск, главный логистический центр области, или на Рубежное и Северодонецк, что поможет обороне Бахмута.
Напомним, ВСУ не сообщали о существенном продвижении в направлении Кременной.
Также советник Офиса президента Алексей Арестович опроверг залихватские сообщения о взятии Кременной в Луганской области.
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Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.
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