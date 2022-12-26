Тяжелые бои под Бахмутом, Кременной и ситуация с энергоснабжением Украины. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 26 декабря.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил, что ситуация в Бахмуте и Кременной тяжелая, россияне бросают все силы в наступление.
- Поблагодарил энергетиков за то, что выходные в большинстве регионов прошли со светом. Но на данный момент около 9 млн человек без света, хотя время отключений уменьшается.
- Сообщил о расширенном совещании по итогам визита в США, которое провел сегодня.
- Рассказал о телефонном разговоре с премьером Индии. Высказал надежду, что Индия будет более активной в работе по прекращению агрессии РФ.
Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, армия РФ обороняется на Херсонщине и наступает под Лиманом и Бахмутом.
Также "Страна" рассказывала, что сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг вчерашние слухи о том, что украинские войска зашли в Кременную.
Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.
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