Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 26 декабря.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что ситуация в Бахмуте и Кременной тяжелая, россияне бросают все силы в наступление. Поблагодарил энергетиков за то, что выходные в большинстве регионов прошли со светом. Но на данный момент около 9 млн человек без света, хотя время отключений уменьшается. Сообщил о расширенном совещании по итогам визита в США, которое провел сегодня. Рассказал о телефонном разговоре с премьером Индии. Высказал надежду, что Индия будет более активной в работе по прекращению агрессии РФ.

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, армия РФ обороняется на Херсонщине и наступает под Лиманом и Бахмутом.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг вчерашние слухи о том, что украинские войска зашли в Кременную.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.