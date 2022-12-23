Президент России Владимир Путин готов ради победы над Украиной "на годы мобилизовать население и экономику России".

Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

"По словам бывших российских чиновников и людей, близких к Кремлю, Путин полон решимости прижать Украину к ногтю и готов ради этого на годы мобилизовать население и экономику России", - сообщает издание.



Также Wall Street Journal пишет, что в окружении Путина все меньше остается людей, "не зараженных путинским видением мира, в котором Запад пытается расчленить Россию, а Путин завоеванием соседних стран восстанавливает ее былое величие и историческую справедливость".



"Некоторые ближайшие соратники Путина, как тот же Патрушев, настроены даже решительнее российского президента, говорят они", – сказано в статье.



В последнее время Путин чуть больше стал интересоваться реальной картиной войны, однако он по-прежнему окружен администрацией, которая поддерживает в нем убежденность в том, что Россия победит, несмотря на все человеческие и экономические потери, цитирует газета неназванных осведомленных собеседников.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию Wall Street Journal о том, что президент РФ получает искаженную информацию о ситуации на фронте.

"Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности", – сказал пресс-секретарь Путина.

Вчера Путин впервые назвал войной российскую "спецоперацию" в Украине.

А Белый дом заявил, что президент США Джо Байден готов будет встретиться с российским лидером, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам.