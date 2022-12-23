Без мирных переговоров с Россией. Зеленский обозначил восемь задач украинской дипломатии в 2023 году
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. В их числе не оказалось проведения мирных переговоров с Россией.
Об этом президент заявил в пятницу, 23 декабря, на совещании с украинскими послами. Текст речи Зеленского опубликован на сайте Офиса президента Украины.
Среди первых задач Владимир Зеленский назвал начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, а также подготовку к саммиту НАТО.
Говоря об обеспечении обороны страны, президент призвал украинских дипломатов к постоянной работе для удовлетворения потребностей армии.
Кроме того, для восстановления украинской энергетики Зеленский потребовал от послов работать "максимально тесно с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами", чтобы достичь результатов.
Все задачи в изложении президента выглядят так:
- Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
- Подготовка к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины.
- Обеспечение оборонных потребностей Украины.
- Восстановление украинской энергетики.
- Санкции против России.
- Трибунал для военных преступников.
- Блокировка активов РФ.
- Поддержка украинцев по всему миру.
"Реализация всех названных задач не только конкретный план работы на следующий год. Мы должны понимать: это и есть наша победа, это и есть элементы этой победы. Реализуем конкретную задачу – ускоряем победу для Украины, ускоряем победу для наших людей", - подытожил Зеленский.
Ранее мы писали, что, по данным WSJ, формула мира президента Украины Владимира Зеленского станет основой мирного плана, которую его команда представит в феврале следующего года.
Также "Страна" рассказывала, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирное предложение Киева с коллегами по "Большой семерке". Он назвал мирные предложения Зеленского "хорошим началом".