Президент Украины Владимир Зеленский перечислил восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. В их числе не оказалось проведения мирных переговоров с Россией.

Об этом президент заявил в пятницу, 23 декабря, на совещании с украинскими послами. Текст речи Зеленского опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Среди первых задач Владимир Зеленский назвал начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, а также подготовку к саммиту НАТО.

Говоря об обеспечении обороны страны, президент призвал украинских дипломатов к постоянной работе для удовлетворения потребностей армии.

Кроме того, для восстановления украинской энергетики Зеленский потребовал от послов работать "максимально тесно с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами", чтобы достичь результатов.

Все задачи в изложении президента выглядят так:

Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Подготовка к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины. Обеспечение оборонных потребностей Украины. Восстановление украинской энергетики. Санкции против России. Трибунал для военных преступников. Блокировка активов РФ. Поддержка украинцев по всему миру.

"Реализация всех названных задач не только конкретный план работы на следующий год. Мы должны понимать: это и есть наша победа, это и есть элементы этой победы. Реализуем конкретную задачу – ускоряем победу для Украины, ускоряем победу для наших людей", - подытожил Зеленский.

Ранее мы писали, что, по данным WSJ, формула мира президента Украины Владимира Зеленского станет основой мирного плана, которую его команда представит в феврале следующего года.

Также "Страна" рассказывала, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирное предложение Киева с коллегами по "Большой семерке". Он назвал мирные предложения Зеленского "хорошим началом".