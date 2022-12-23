Россиянам, покинувшим страну после начала войны в Украине, следует уделить особое внимание в условиях кампании НАТО по "вербовке иноагентов".

Об этом говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ.

По мнению сенаторов РФ, уехавшие россияне находятся "в зоне очевидного риска", поскольку их могут завербовать "спецслужбы из стран НАТО и аффилированные с ними структуры". Кроме того, в последние годы используются многочисленные формы зарубежной поддержки политических агентов внутри России, заявляет комиссия.

"Особенно важно обращать внимание на медийную поддержку в западных СМИ и социальных сетях различных антироссийских проектов, а также на регулярные контакты натовских политиков и чиновников с разного рода радикалами, включая представителей организаций, чья деятельность была признана по нашему законодательству экстремистской", - говорится в документе.

В Совфеде считают, что нужна "мобилизация общественности внутри страны", чтобы противодействовать вербовке уехавших россиян. При этом комиссия призывает проработать вопросы защиты прав соотечественников за границей, поскольку "в последние годы именно на них обрушились силы русофобского интернационала".

Ранее мы писали, что в ноябре заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу заявил, что ЦРУ планирует вербовать россиян, недовольных войной. Предпочтение будет отдаваться военным чиновникам, олигархам и разным руководителям.

Также "Страна" рассказывала, что в Беларуси задержали военного картографа, который передавал украинским спецслужбам сведения о дислокации войск.