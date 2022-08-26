В России задержали гражданина Украины, который проживал в Курске, по подозрению в шпионаже. ФСБ РФ называет его "агентом украинской разведки".

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на ФСБ.

По данным российской спецслужбы, он собирал сведения об объектах минобороны РФ. Дома у него нашли "спецсредства, переданные украинской разведкой, литературу по снайперской подготовке и партизанской войне".

Ранее ФСБ заявила о задержании россиянина, который планировал теракты "по указанию "Азова".

Также сообщалось, что ФСБ заявила о задержании двух жителей Херсона по обвинению в подрыве авто местного чиновника-коллаборанта.

Кроме того, писали, что ФСБ РФ задержала троих украинцев по подозрению в "подготовке теракта в Липецке".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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