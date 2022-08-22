ФСБ обвинила Украину в организации убийства дочери Александра Дугина - Дарьи в Подмосковье. Как утверждает ФСБ, подрыв машины с Дарьей Дугиной был "подготовлен и совершен украинскими спецслужбами".

Об этом сообщает ФСБ в понедельник, 22 августа.

"Исполнительница убийства Дугиной - гражданка Украины, скрывшаяся после преступления в Эстонии". Зовут эту гражданку Украины, как заявляет ФСБ, Наталья Вовк (1979 года рождения). В Россию она прибыла 23 июля вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения.

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", - утверждают в ФСБ.

В ФСБ заявляют, что "для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой использовали автомашину Mini Cooper". При этом при въезде в Россию использовались номера "Донецкой Народной Республики" - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP".

Украина, напомним, отрицает причастность к убийству Дарьи Дугиной.

О смерти Дугиной стало известно вчера, 21 августа. Следствие считает, что она погибла из-за взрывного устройства в машине.

Также сообщалось, что экс-депутат Госдумы считает, что дочь Александра Дугина убили партизаны из "Национальной республиканской армии" РФ.