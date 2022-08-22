Взрывчатку в машине дочери Александра Дугина Дарьи, которая погибла 20 августа в Подмосковье, активировали звонком с мобильного телефона неизвестного абонента.

Об этом со ссылкой на версию следствия сообщает Телеграм-канал Mash.

Судя по показаниям биллинга, владелец этого телефона следовал за внедорожником Дугиной от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово) до места взрыва.

После взрыва телефон исчез из сети.

Напомним, поздно вечером 20 августа в Подмосковье взорвали джип с дочерью идеолога российского "евразийства" Александра Дугина.

По версии следствия, Дарья Дугина погибла из-за взрывного устройства в машине.

В российских СМИ почти сразу же после происшествия появилась версия об "украинском следе" в подрыве машины. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву авто с дочкой Дугина.

По мнению экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, дочь Александра Дугина убили партизаны из "Национальной республиканской армии" РФ.

"Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной республиканской армией", - заявил Пономарев.

"Страна" подробно разбиралась, как взрывы в Крыму и гибель дочери Дугина могут поменять ситуацию в России.