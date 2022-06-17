В Следственном комитете России сообщили, что в Подмосковье умер бывший глава "Росвооружения" Алексей Огарёв.

Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

"16 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из частных домов коттеджного поселка в Одинцовском городском округе скончался 64-летний мужчина. По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер", - заявили в Следственном комитете России.

При этом Врадий не назвала имени, однако российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что речь идет об Алексее Огареве.

Алексей Огарев возглавлял "Росвооружение" в 1999-2000 годах, после чего был постпредом РФ при ОБСЕ, заместителем руководителя администрации президента, а также заместителем секретаря Совбеза.

Напомним, в начале мая под Москвой при загадочных обстоятельствах умер миллиардер Александр Субботин, работавший ранее топ-менеджером компании "Лукойл".

До этого в апреле бывший топ-менеджер газовой компании "Новатэк" и его семья были найдены мертвыми в Испании при загадочных обстоятельствах.

А перед этим в Москве нашли убитым 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и двух членов его семьи.

По официальной версии, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.

Кроме того, сообщалось, что в горах Сочи погиб генеральный директор "Красной Поляны" Андрей Круковский.

Также в апреле мы писали о смерти бывшего директора Службы внешней разведки.