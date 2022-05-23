Заслуженная советская и российская артистка Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни после тяжелой болезни.

Об этом сообщает Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО).

"21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член Московского отделения МОО "ИППО", жена, друг и помощница Н.Н. Лисового, заместителя Председателя ИППО, Заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер советского и российского кинематографа", - говорится в заявлении.



Наталья Величко окончила Московское дирижерско-хоровое училище в 1961 году, далее в 1965 году поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), обучалась в актерской мастерской Ю. Геники и В. Шишкова. Затем в 1979 году окончила режиссерское отделение ВГИК в мастерской А.Б. Столпера.



В период с 1965 по 1992 она служила актрисой в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В 2011 году Величко стала членом ИППО, где многие годы "поддерживала и оказывала помощь своему супругу в его научной и общественной деятельности".

Актерский дебют Натальи Величко состоялся в 1963 году, когда она сыграла роль Аси в картине Бондарева "Тишина". В последующие годы она сыграла в фильмах "Первый снег", "Щит и меч", "Это было в разведке", "Поворот", "Третья молодость", "Охота на изюбря" и многих других.

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