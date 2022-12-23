Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Вашингтон, заявлял своему американскому коллеге Джо Байдену и конгрессменам о том, что Украина способна одержать полную победу в войне против России. Однако в Штатах не уверены, что это так.

Об этом со ссылкой на источники в администрации Байдена пишет газета The Washington Post.

"Зеленский использовал свои короткие встречи с Байденом и законодателями в среду, чтобы доказать, что Украина способна сразу выиграть войну, что, по словам официальных лиц США, сказанным в частном порядке, маловероятно", - пишет издание.

Газета подчеркивает, что визит Зеленского в Вашингтон был попыткой заручиться дополнительной поддержкой.

Война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала об итогах визита Зеленского в США.