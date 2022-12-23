Под Бахмутом погиб украинский режиссер из Львова Олег Бобало.

Об этом сообщил в Facebook его коллега Евгений Лавренчук.

"Под Бахмутом погиб мой коллега и приятель, режиссер Олег Бобало. Олега больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Новых годов, время, когда мы вместе выступали во львовском молодежном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса", – написал Лавренчук.

Олег Бобало – режиссер телефильмов, телепрограмм и рекламных роликов. В 2012 году он получил грант президента Украины как молодой деятель в области кинематографии для производства игрового короткометражного фильма "Структура кофе или "Абзац..!" в размере 400 тысяч гривен. Лента вышла по мотивам рассказов Богдана Жолдака в 2013 году.

Среди фильмов Олега Бобало есть короткометражка "Как казаки", снятая "95 кварталом". В нем одним из сценаристов была Елена Зеленская, а также снимался Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что под Бахмутом погиб актер театра "Черный квадрат" и друг Алексея Арестовича Александр Снигуровский. У него остались жена и маленький сын.

Также "Страна" рассказывала, что на войне погиб Геннадий Афанасьев, который был осужден в РФ вместе с режиссером Олегом Сенцовым, но потом освобожден по обмену в 2019 году.