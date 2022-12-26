Бывший советник президента РФ Владимира Путина, а сейчас его критик и оппозиционер Андрей Илларионов считает, что нынешняя российская армия сильнее той, что была на момент начала вторжения 24 февраля.

"По сравнению с той численностью группировки войск РФ, которая была брошена в боевые действия 24 февраля (адекватная оценка – это до 220 тысяч человек), сейчас мы видим, что идет увеличение в 2,5–3 раза», – заявил он в интервью Ukrlife ТВ.

При этом Илларионов считает, что у армии РФ есть резервы для дальнейшего усиления.

"Сейчас они провели первую мобилизацию. По официальным данным, они говорят, призвали 300 тысяч человек. По неофициальным - призвали больше. А если они запустят этот процесс и будут призывать по 300 тысяч человек, каждые три месяца, увеличивая минимум вооружённые силы на 1,2 миллиона военнослужащих ежегодно? Потенциал позволяет. По крайней мере, по данным Military Balance, численность потенциального мобилизационного резерва составляет 18 миллионов человек. Даже если мы снизим эту численность в половину, то это получается довольно внушительная группировка", – считает российский оппозиционер.

Ранее Илларионов анализировал поставки в Украину западного вооружения.

Между тем в РФ 71% населения поддерживает войну против Украины, но большинство хотят мирных переговоров.