В РФ 71% населения поддерживает войну против Украины, но большинство хотят мирных переговоров
Большинство россиян (71 процент) на данный момент поддерживают войну против Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса российской социологической службы "Левада-центр".
Количество тех, кто войну не поддерживает - 21 процент.
По данным этого исследования, сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему больше, чем сторонников продолжения войны (50 процентов против 40 процентов). Однако доля сторонников переговоров снижается на протяжении двух последних месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.
В декабрьском опросе также был задан открытый вопрос с просьбой к респондентам объяснить свою позицию. Так сторонники мирных переговоров объясняли свое мнение желанием остановить гибель людей. Сторонники продолжения военных действий говорили преимущественно о том, что "начатое нужно довести до конца", "столько уже сделали, что нельзя идти назад", что нужно "давить фашистов", а также о том, что украинцы "не хотят мира сами".
Напомним, ранее мы писали о том, какие эмоции вызвала у россиян объявленная президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября частичная мобилизация в России - тревогу, страх или ужас у 47% населения страны.