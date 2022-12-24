Большинство россиян (71 процент) на данный момент поддерживают войну против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российской социологической службы "Левада-центр".

Количество тех, кто войну не поддерживает - 21 процент.

По данным этого исследования, сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему больше, чем сторонников продолжения войны (50 процентов против 40 процентов). Однако доля сторонников переговоров снижается на протяжении двух последних месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.

В декабрьском опросе также был задан открытый вопрос с просьбой к респондентам объяснить свою позицию. Так сторонники мирных переговоров объясняли свое мнение желанием остановить гибель людей. Сторонники продолжения военных действий говорили преимущественно о том, что "начатое нужно довести до конца", "столько уже сделали, что нельзя идти назад", что нужно "давить фашистов", а также о том, что украинцы "не хотят мира сами".

Напомним, ранее мы писали о том, какие эмоции вызвала у россиян объявленная президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября частичная мобилизация в России - тревогу, страх или ужас у 47% населения страны.