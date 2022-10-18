Лишь 2% американцев считают, что война в Украине - наиболее важная проблема для США. При этом наибольшее число людей - 26% - назвали главной проблемой ситуацию в экономике своей страны.

Об этом свидетельствуют опубликованные газетой The New York Times 17 октября данные опроса, проведенного совместно с Siena College.

Согласно результатам опроса, еще 2% американцев считают главной проблемой для страны расизм, законодательство об обращении оружия и демократов во главе с администрацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена. 26% респондентов волнует положение в экономике. На втором месте по популярности оказалась инфляция и рост стоимости жизни (19%).

Также у участников опроса спросили, находятся ли США на правильном пути или движутся в неправильном направлении? Только 24% полагают, что страна на правильном пути. 64% придерживаются противоположного мнения.

На вопрос "Вы одобряете или не одобряете то, как Джо Байден справляется со своей работой на посту президента?" американцы ответили так:

решительно одобряю - 18%;

в некоторой степени одобряю - 21%;

несколько не одобряю - 13%;

категорически не одобряю - 45%.

В опросе приняли участие 792 совершеннолетних американца с правом голоса.

Летом "Страна" приводила другой опрос, согласно которому чуть более половины американцев (53%) считают, что США следует продолжать поддерживать Украину до полного вывода войск РФ с ее территории.

Еще один летний опрос показал, что 56% американцев негативно относятся к политике главы Белого дома по отношению к Украине.