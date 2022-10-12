Аннексию Россией захваченных территорий Украины поддерживают 78% россиян. Против выступают 7%.

Таковы данные опроса "Фонда общественное мнение".

37% опрошенных считают, что "референдумы" о "вхождении в состав России" были проведены там своевременно, 44% думают, что их надо было провести раньше, 2% - что позже, 6% полагают, что проводить их не следовало.

Напомним, 5 октября Путин подписал законы об аннексии украинских территорий - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. То есть юридически он утвердил ратификацию "принятия в состав России" части территорий нашей страны.

В то же время сообщалось, что после объявления частичной мобилизации рейтинг Путина в России упал на 6%.

Также, согласно опросу, который проводился в сентябре, в РФ значительно возросли тревожные настроения в обществе. 11 сентября уже 42% заявляли о "тревожных" настроениях, тогда как процент "спокойных" снизился с 57% до 51%.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

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