В среду, 12 октября, в Украине идет уже 231-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера читайте в итогах за 11 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

12 октября

07.05 Укргидрометцентр обещает погоду без осадков. Утро холодное +3...+4. Днем потеплеет до +13...+16.

06.55 Байден заявил, что пока не планирует встречаться с Путиным.

"Я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

При этом президент США саму возможность такой встречи допустил.

"Но, например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал, что я хочу поговорить об освобождении Грайнер (американка, осужденная в РФ - Ред.), я бы встретился с ним", - заявил президент США.

06.42 В Запорожье с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 242 человека. Среди них - 10 детей.

Об этом сообщает областная полиция.

Ранены были 713 человек, в том числе 39 детей.

06.30 Немецкая система ПВО IRIS-T уже в Украине, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет. Это только начало, ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит" - написал он в телеграм-канале.

06.28 Карта воздушных тревог на сейчас. Под угрозой весь центр и юг.

06.20 В Николаевской области воздушная тревога длится уже два часа.

06.00 Ночью под обстрел РФ попало Запорожье. В жилых домах от взрывной волны вылетели окна и двери. Пострадавших, по предварительным данным нет.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Также он опубликовал фото остатков ракеты.