Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты.

Об этом глава Франции сказал в интервью телеканалу France 2.

По его словам, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов".

Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в "ближайшие недели", но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.

Напомним, данную поставку военной помощи Украине Макрон анонсировал некоторое время назад. Так, ранее мы писали, что Франция рассматривалает возможность предоставить Украине новые гаубицы "Цезарь".

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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