Франция может передать Украине три "Хаймарса" своей модификации. Об этом сообщает русская служба ВВС.

По неподтвержденной информации, Франция на сегодняшней встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" пообещала отдать три своих ракетных установки LRU M270 – это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

ВВС пишет, ссылаясь на экспертов по вооружениям из проекта Oryx, что у Франции в строю – всего 12 установок LRU, и еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.

Напомним, мы также писали, что немецкая система ПВО IRIS-T, которая стала особо актуальной в свете массированных ракетных атак РФ, уже находится в Украине.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.