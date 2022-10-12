Немецкая система ПВО IRIS-T, которая стала особо актуальной в свете массированных ракетных атак РФ, уже находится в Украине.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет. Это только начало, ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит" - написал он в телеграм-канале.

Напомним, что вчера сообщалось, что Германия передала Киеву первую систему ПВО Iris-T. Об этом писали немецкие СМИ.

По информации издания, передача состоялась во вторник, 11 октября, то есть на следующий день после массированной атаке РФ, которой подверглись многие областные центы Украины.

Изначально первая передача была запланирована на ноябрь.

По данным федерального правительства, это оружие является самой современной системой ПВО Германии.

Также мы писали, что 11 октября в Украину прибыли четыре ракетных системы залпового огня HIMARS, обещанные ранее США. Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее в Белом доме пообещали, что первые два зенитных ракетных комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину "в ближайшем будущем".