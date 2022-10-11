Украинские силы ПВО сбили сегодня 18 ракет. О том, как уничтожали 14 из них сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"2 крылатые ракеты сбиты ВК "Центр", также 4 крылатые ракеты уничтожены на востоке государства военнослужащими командования "Восток", 8 крылатых ракет уничтожено на юге подразделениями и ВК "Запад", и ВК "Юг". Это уже 14 ракет", – сказал он.

Позже Командовании Воздушных Сил уточнили, что сбито уже 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе и 3 БПЛА.

При этом украинские военные эксперты и блогеры отметили, что сегодня россияне применяют новую тактику ракетных обстрелов. Часто ракеты несколько раз меняли направление своего полёта или вовсе летали по кругу.

Напомним, утром россияне выпустили по Запорожью 12 ракет. Пострадали школа и амбулатория, есть погибший. Большая часть выпущенных по Запорожью российских ракет попала по Хортице.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.