Большая часть ракет, которые российские военные выпустили по Запорожью сегодня утром, попали в Хортицу.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

По его словам, две ракеты попали вблизи одной из баз отдыха, часть прилетов пришлась на лесополосу, одна ракета попала в скалу.

Ранее об ударах по Хортице заявляло Минобороны РФ, утверждая, что якобы там находится "база Интернационального легиона".

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.