В Мостиском пограничном отряде сообщили "Стране" подробности по перебоям с электричеством на погранпереходах на украино-польской границе.

"После ракетных обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины пропадал свет в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини", сейчас ситуация стабилизировалась. Но еще возможны перебои в работе границы", - сообщили пограничники.

Также жительница Шегинь Мария Оверко рассказала нам, что с утра на пункте пропуска отсутствовала электроэнергия из-за обстрелов, никого не пропускали.

"Пограничник сказал, что вероятно до завтра восстановят, но люди стояли в очереди, ждали. И к обеду все заработало, но говорят, что в течение дня все снова может "отвалиться", - сказала Оверко.

Ранее появилась информация о закрытии пунктов пропуска на границе с Молдовой, а также о перебоях с электричеством на пунктах пропуска на границе с Польшей.

Позже Госпогранслужба опровергла информацию о закрытии пунктов пропуска на границе Украины.

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