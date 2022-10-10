Местные власти в разных городах Украины начинают экономить электроэнергию - отключают лифты в домах и уличное освещение.

В Тернополе отключили лифты в многоэтажках из-за критически низкого напряжения в сети, сообщил мэр города Сергей Надал. Он также призвал жителей по возможности не пользоваться электроприборами и предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии.

В Броварском районе Киевской области сегодня не будут включать уличное освещение. Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, это необходимо для максимальной сбалансировки нагрузки в электросетях Киева и Киевской области.

В ГосЧС сообщили, что из-за ракетных ударов в пяти областях Украины отсутствует электричество. Например, во Львове 90% города осталось без электричества после ракетных обстрелов. В Кривом Роге поражен объект энергетики, в двух районах города нет света и воды.

Напомним, Офис президента призвал украинцев ограничить потребление электричества сегодня вечером.

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