Два пограничных пункта пропуска на польско-украинской границе прервали работу из-за отсутствия электричества, сообщила агентству Reuters пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

Без электроэнергии остались погранпереходы "Медыка" и "Корчова". Света нет на украинской стороне погранпереходов.

На польской стороне свет есть.

Как писала "Страна", в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире проблемы с интернетом.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Киеве и области из-за обстрелов применяются графики аварийного отключения электричества.

Офис президента призвал украинцев ограничить потребление электричества сегодня вечером.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.