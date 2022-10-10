Во Львове энергетический коллапс - в части города пропало электричество, не работают городские ТЭЦ, нет воды. Сейчас подключают резервные мощности, чтобы дать воду в город, сообщил мэр Андрей Садовой.

Не работает также треть всех светофоров.

"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место.

Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город.

Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.

Будем оперативно сообщать о дальнейших обновлениях.

До завершения тревоги оставайтесь в укрытиях!

Берегите себя и родных!", - пишет Садовой.

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