Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о ракетном ударе по инфраструктуре города. В областном центре нет света и воды, больницы питаются от дизель-генераторов.

"В результате массированных ракетных обстрелов российскими террористами поврежден один из объектов критической инфраструктуры. В нескольких домах вылетели окна. Пострадавших нет.

В настоящее время отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры.

Медицинские учреждения заживлены от собственных дизель-генераторов. Все службы смогут оперативно устранить повреждение только после завершения воздушной тревоги!", - написал Симчишин.

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