Утром 10 октябре во время воздушной тревоги сообщают о взрывах в Житомире, Тернополе и Хмельницком.

По Хмельницкому есть подтверждение работы ПВО от губернатора. Глава Тернопольской области призвал оставаться в укрытиях. Других подробностей пока нет.

Напомним, что сегодня ракеты РФ ударили по центру Киева, в Шевченковском районе.

Также сообщают об ударе по Днепру.

Рано утром ракеты РФ вновь разрушили многоэтажку в Запорожье.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.