Утром в понедельник, 10 октября, в Днепре слышали взрывах во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Он предупредил о возможных взрывах и призвал оставаться в укрытиях.

В сети также появилось видео последствий прилета. Над городом поднимается дым.

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