В Днепре вооруженные преступники напали на мужчину и похитили у него крупную сумму денег - более трети миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Преступление произошло на улице Героев Крут в Соборном районе города. Один из нападавших в форме работника службы доставки выстрелил в сторону потерпевшего и забрал деньги. После чего нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле.

Позже нападавших задержали правоохранители. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 26 до 33 лет. После совершения преступления те уехали из города и скрывались в Киевской, Закарпатской и Харьковской областях.

"Полицейские провели обыски по местам их проживания и во временных помещениях. В результате была изъята часть похищенных денег, оружие, корпуса гранат РГД, Ф-1, запавшие УЗРГМ, патроны, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к нападению. Также были обнаружены номерные знаки автомобиля, на котором мужчины уехали с места преступления", - рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Сейчас подозрительные находятся под стражей. Продолжаются досудебные расследования.

Напомним, ранее мы писали, что в Подмосковье мобилизованные избили контрактников, которые хотели их ограбить.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.