В воинской части в Подмосковье произошла массовая драка между мобилизованными россиянами и контрактниками российской армии.

Об этом сообщает издание Baza.

Контрактники якобы хотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны, но те избили "дедов".

По данным "Базы", избитыми оказались около 20 "дедов". Спастись им удалось, только закрывшись в одном из помещений части, откуда они вызвали полицию.

Однако первой приехала военная полиция, поэтому заявление в "гражданскую" полицию никто в итоге не написал.

Конфликт якобы произошёл в воинской части в Алабино, куда свозят мужчин, подпавших под мобилизацию.

Ранее российские журналисты сообщили о гибели мобилизованных прямо на призывных пунктах.

Также накануне российский рэпер покончил жизнь самоубийством в знак протеста против мобилизации.

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