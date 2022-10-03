"Мобилизованные" луганчане, отступившие от Лимана, жалуются на отсутствие ротации и отпусков. Видео
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай опубликовал видео с "мобилизованными" луганчанами, которые отступили от Лимана Донецкой области в Счастье Луганской области.
Они несколько дней живут под открытым небом, а командование обвиняет их в дезертирстве.
Об этом сообщил Гайдай в своем телеграм-канале.
"Когда 19 февраля началась "мобилизация", мне позвонили из сельсовета, сказали "Саша, надо в военкомат". Я собрал рюкзак, поехал в военкомат, семь месяцев служил нормально, а теперь я, получается, г@ндон и предатель республики?", - говорит мужчина на видео.
На видео мужчины жалуются на отсутствие ротации в течение семи месяцев "службы". Один из "мобилизованных" говорит, что в течение этого периода был лишь раз в трехдневном отпуске.
Напомним, накануне днем Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск.
Также мы публиковали карту, на которой показано, как украинские войска освобождали Лиман.
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