Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай опубликовал видео с "мобилизованными" луганчанами, которые отступили от Лимана Донецкой области в Счастье Луганской области.

Они несколько дней живут под открытым небом, а командование обвиняет их в дезертирстве.

Об этом сообщил Гайдай в своем телеграм-канале.

"Когда 19 февраля началась "мобилизация", мне позвонили из сельсовета, сказали "Саша, надо в военкомат". Я собрал рюкзак, поехал в военкомат, семь месяцев служил нормально, а теперь я, получается, г@ндон и предатель республики?", - говорит мужчина на видео.

На видео мужчины жалуются на отсутствие ротации в течение семи месяцев "службы". Один из "мобилизованных" говорит, что в течение этого периода был лишь раз в трехдневном отпуске.

Напомним, накануне днем Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск.

Также мы публиковали карту, на которой показано, как украинские войска освобождали Лиман.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.