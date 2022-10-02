Тема свежей сводки британской военной разведки - взятие Лимана украинскими войсками и последствия этого события.

Вероятно, предполагают британские аналитики, Лиман защищали малочисленные части Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты мобилизованных резервистов. Эти силы должны были понести тяжелые потери, когда отходили по единственной дороге из города, все еще находившейся в руках русских.

По оценке разведки, в оперативном отношении Лиман важен, потому что контролирует ключевую дорогу, пересекающую Северский Донец - реку, за которой Россия пытается укрепить свою оборону. Уход России из Лимана также представляет собой серьезную политическую неудачу, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который Россия незаконно аннексировала.

Вывод войск привел к новой волне публичной критики российского военного руководства. Дальнейшие потери территорий почти наверняка приведут к усилению давления на высшее командование, убеждены британские специалисты.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинские военные заявляют об освобождении Лимана Донецкой облатси. Город освобождали 81-я отдельная аэромобильная бригада и батальон им. Кульчицкого Нацгвардии. В конце ролика военные скидывают с крыши горсовета российские флаги и поднимают украинский стяг.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ вошли в Лиман, но там пока еще продолжаются бои.

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