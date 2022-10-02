В воскресенье, 2 октября, в Украине идет уже 221-й день войны с Россией.

Глава украинской разведки озвучил свой прогноз, когда закончится война.

В Минобороны РФ заявили об отступлении из Лимана. После чего Кадыров призвал Путина использовать ядерное оружие.

При этом во время объявлении аннексии украинских территорий в Кремле угроза применения ядерного оружия в случае продолжения наступления прямо не прозвучала.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

2 октября

11.20 Автомобиль связистов "Укртелекома" подорвался на вражеской мине в Сумской области.

10.54 Арестович намекнул, что обещанные только в ближайшие полтора года 18 дополнительных "Хаймарсов", на самом деле могут уже быть на фронте.

10.30 Польша завершила строительство ограждений на границе с Беларусью, объявил представитель польских спецслужб Станислав Жарын.

10.19 Тема свежей сводки британской военной разведки - взятие Лимана украинскими войсками и последствия этого события.

Вероятно, предполагают британские аналитики, Лиман защищали малочисленные части Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты мобилизованных резервистов. Эти силы должны были понести тяжелые потери, когда отходили по единственной дороге из города, все еще находившейся в руках русских.

По оценке разведки, в оперативном отношении Лиман важен, потому что контролирует ключевую дорогу, пересекающую Северский Донец - реку, за которой Россия пытается укрепить свою оборону. Уход России из Лимана также представляет собой серьезную политическую неудачу, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который Россия незаконно аннексировала.

Вывод войск привел к новой волне публичной критики российского военного руководства. Дальнейшие потери территорий почти наверняка приведут к усилению давления на высшее командование, убеждены британские специалисты.

10.15 Мэр Николаева Александр Сенкевич пишет о том, что вновь попал под удар жилой квартал Николаева. Пока известно о повреждениях в четырех многоквартирных домах.

В 4-этажке в двух квартирах на третьем этаже возник пожар, его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Предварительно ранения получили семь человек. Один из снарядов взорвался на территории больницы. Ударной волной и обломками в ней выбиты окна", - пишет Сенкевич.

Кроме того, по его информации, разрушения претерпели трансформаторная подстанция, электросети и газопровод. Часть домов осталась без света и газа.

9.52 В Запорожье после утреннего прилета есть повреждения жилых домов, без пострадавших, сообщает секретарь горсовета Анатолий Куртев.

При этом серьезно пострадало здание промышленного предприятия, фото которого не публикуются.

9.25 По данным украинского Генштаба, число российских потерь в Украине превысило 60 тысяч человек.

9.15 Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что у российского президента есть как минимум три двойника.

"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле - надо просто поднять информацию", - заявил руководитель ГУР в интервью ТСН.

8.55 ФСБ возражала против обмена пленными в конце сентября, когда Россия освободила командиров полка "Азов". Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Опасения ФСБ касались общественного резонанса в России, который мог быть этим обменом вызван. Поэтому спецслужба выступала "категорически против".

Издание называет главным посредником российского олигарха Романа Абрамовича.

Он нескольких месяцев летал в Эр-Рияд и Москву для заключения соглашения, тесно общаясь с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

8.48 Оперативное командование "Юг" сообщает об атаке семи дронов Shahed-136 по Николаевской области в ночь на 2 октября.

Пять из них были сбиты, говорят военные.

8.39 Оборона Луганской области - не приоритет российского руководства, там полагают, что удержание позиций в Запорожской и Херсонской областях стратегически важнее.

Такой вывод делает "Институт изучения войны" после потери россиянами Лимана.

Несмотря на обвал Харьковско-Изюмского фронта и падение Лимана, россияне продолжают укреплять свои позиции на юге. "Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишет "Институт".

Эксперты считают, что это решение лично российского президента, а не военного командования.

Отметим, что в российском "патриотическом" сообществе после поражения под Лиманом развернулась критика военного руководства - в частности, генералов, которые курировали это направление. А также руководства минобороны РФ, где процветает "кумовство".

То есть американские военные эксперты считают, что дело не в генералах, а в Путине, который решил отдать приоритет южному направлению.

8.12 Горсовет Запорожья сообщает, что утренние удары пришлись по инфраструктуре в одном из районов города и в предместьях.

7.45 Глава Пентагона Ллойд Остин дал понять, что вопрос вступления Украины в НАТО быстро не решится.

"Мы привержены поддержке политики "открытых дверей" НАТО, но то, как это происходит действительно является вопросом, который решается 30 странами, которые проводят голосование, а также страной, которая стремится", - заявил он на пресс-конференции в штате Гавайи.

7.36 В Запорожье под утро слышали взрывы. Местные телеграм-каналы публикуют видео столба дыма.

Городские власти подтверждают ракетный удар. Говорят, что его нанесли по предместьям Запорожья.

7.00 Утренняя сводка Генштаба. Главное:

1. От ударов российских ракет и беспилотников "Шахид-136" пострадали более 30 населенных пунктов - среди них Николаев, Очаков, Одесса, Никополь, Бахмут.

2. В Крыму российские войска приведены в полную боевую готовность, формируется новая мотострелковая дивизия, на полуостров прибывают тысячи мобилизованных.

На российских полигонах идут занятия по боевой подготовке.

3. Российские атаки отбиты в районах Казачьей Лопани, Выемки, Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины и Первомайского.

То есть россияне атакуют и на севере Харьковской области, судя по сводке.

Освобождение Лимана пока официально не подтверждено.