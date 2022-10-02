Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 2 октября.

Зеленский сообщил, что сегодня в Турции спустили на воду украинский противолодочный корвет "Гетман Иван Мазепа" типа Ada, который станет новым флагманом украинского флота.

Корвет будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

Кроме того, Зеленский рассказал о продолжающемся освобождении украинских территорий.

"Каждый день как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции. Это, знаете, тенденция такая... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать. И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле", - заявил президент Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.