Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение к украинцам в четверг, 29 сентября.

Главное из заявлений Зеленского:

Сообщил о телефонных разговорах с президентом Польши и премьером Италии, а также со спикером парламента Франции. Поблагодарил за осуждение готовящейся аннексии украинских территорий. По словам Зеленского, с президентом Польши говорили о трансграничном сотрудничестве, снятии барьеров. Рассказал об общении со студентами университета Цюриха (Швейцария). Перейдя на русский, напомнил о своем сегодняшнем обращении к малым народам России. Призвал россиян остановить Путина. Рассказал об ударах по Николаеву, Харькову и другим регионам. Сообщил об освобождении шести украинских военных по обмену пленными. Анонсировал завтрашнее заседание СНБО.

Напомним, ранее Зеленский обсудил с Дудой и Драги международную реакцию на российские "референдумы" и оборонную помощь Украине.

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