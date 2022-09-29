Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

С Дудой Зеленский обсудил международную реакцию на незаконные "референдумы", проведенные Россией на оккупированных украинских территориях. Также они поговорили о конкретных шагах и мерах, которые могут быть предприняты в этой связи. Президенты обсудили военное и оборонное сотрудничество.

Зеленский и Драги побеседовали также о необходимости жесткой реакции на проведение РФ "референдумов". Президент Украины проинформировал о ситуации на фронте. Стороны обменялись мнениями о возможностях продления оборонной помощи со стороны Италии.

Напомним, вчера Зеленский обсудил с премьерами Великобритании и Канады "референдумы" и усиление поддержки Украины.

Также мы писали, что Зеленский и Шольц обсудили по телефону "референдумы" и поставки оружия Украине.

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