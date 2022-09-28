Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября созвонился с премьер-министрами Британии и Канады.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Провел разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Великобритания всегда была одним из лидеров поддержки Украины. Ожидаем лидерство Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", - пишет Зеленский.

Президент также прокомментировал разговор с премьер-министром Канады.

"С премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудили противодействие российской агрессии на фоне беспрецедентного давления и шантажа. Благодарен за оказанную оборонную поддержку, последовательную санкционную политику против государства-агрессора и принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов. Необходима жесткая реакция и на российский ядерный шантаж. Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский и Шольц обсудили по телефону "референдумы" и поставки оружия Украине.

Также мы писали о том, что Зеленский созвонился с Эрдоганом, президенты обсудили "референдумы", обмен пленными и ЗАЭС.

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