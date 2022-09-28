Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война может закончиться через 3,5 месяца после взятия Донецка и Луганска.

Видео соответствующего заявления Подоляка опубликовано в сети.

Советник главы Офиса президента назвал две составляющие, необходимые для завершения войны.

"Первая составляющая - количество техники. Вторая - падение одного из городов - Луганска или Донецка", - заявил он.

"После падения Луганска и Донецка 3-3,5 месяца и война окончательно закончится на полностью освобожденных территориях Украины, в пределах границ 1991 года", - добавил он.

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