Пока рано говорить о скором завершении войны с Россией.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.

Кроме того, президент прокомментировал отказ Германии поставлять некоторые виды вооружений.

По его мнению, в Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Кристин Ламбрехт скептически относятся к поставкам танков Украине. Оба политика от СДПГ принципиально подтвердили свою готовность оказывать дальнейшую военную поддержку Украине, но избегали новых конкретных заявлений на этот счет.

Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб о поставках танков Leopard и БМП Marder.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.