Канцлер Германии Олаф Шольц не взял на себя никаких обязательств по запрошенной вчера украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем поставке танков Leopard 2.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

Напомним, вчера премьер-министр Украины предлагал канцлеру ФРГ варианты поставок ВСУ немецких основных боевых танков в Украину.

Die Welt пишет, что этот вчерашний разговор был "общим и неопределенным", и у канцлера не было "вообще никакого желания" менять позицию по танкам. По данным издания, в этом вопросе "шансы на прорыв невелики".

По данным издания, Шольцу предложили поставлять Leopard 2 непосредственно немецкой промышленностью.

Но оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann предлагала такой вариант еще 8 апреля, выражая готовность поставить в Украину 100 танков Leopard 2A7 на 1,55 млрд евро.

Тогда все уперлось в тот факт, что от заключения контракта до готовности первого экземпляра по такой схеме должно пройти 36 месяцев, то есть, три года.

Напомним, ранее в Германии заявили, что не готовы отправить в Украину оружие из запасов Бундесвера.

Между тем, Германия и Чехия полностью согласовали круговой обмен вооружениями в рамках помощи Украине, в рамках которого Чехия уже передала Украине танки Т-72 советского производства. Взамен Германия поставит соседней стране 14 танков Leopard и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo.