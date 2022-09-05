Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу варианты поставок ВСУ немецких основных боевых танков Leopard 2.

Об этом глава украинского Кабмина сообщил агентству dpa по итогам встречи в Берлине.

"Мы обсуждали это. Мы даже предлагали, каким образом Германия может поставлять эти танки в Украину", - сказал Шмыгаль.

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что не видит возможности отправить оружие в Украину из запасов вооружённых сил Германии - Бундесвера. "Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать Бундесвер", – сказала она.

Между тем, Германия и Чехия полностью согласовали круговой обмен вооружениями в рамках помощи Украине, в рамках которого Чехия уже передала Украине танки Т-72 советского производства. Взамен Германия поставит соседней стране 14 танков Leopard и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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