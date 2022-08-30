Германия и Чехия полностью согласовали круговой (или, как его еще называют в СМИ, кольцевой) обмен вооружениями.

Об этом сообщает Zeit Online со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, сказанные во время визита в Прагу.

Согласно этим договоренностям, Чехия уже передала Украине танки Т-72 советского производства. Взамен Германия поставит соседней стране 14 танков Leopard и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo.

"Первые танки поступят в Чехию до конца года", — сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

О том, что Германия предоставит Чехии 15 танков Leopard 2 в рамках процедуры обмена взамен той тяжелой военной техники, которую Прага поставила Киеву, пресс-служба Минобороны ФРГ сообщала еще в мае. Тогда же Бундесвер заявил, что возьмет на себя еще и обучение чешских солдат управлять техникой.

Ранее "Страна" сообщала, что Словакия заявила о передаче Украине своих истребителей МиГ-29 до конца августа. При этом предполагалось, что воздушное пространство страны вместо отданных самолетов будут защищать чешские и польские истребители.