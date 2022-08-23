Украина получит от Словакии 30 боевых гусеничных машин пехоты BVP-1, а Словакия получит от Германии 15 танков Leopard.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Twitter.

"Мой заместитель только что подписал соглашение с заместителем министра обороны Германии. Словакия пришлет в Украину 30 своих БМП и получит 15 Leopard2A4 от Германии", – написал Надь.

Надь не сообщил, когда именно Украина получит боевые машины от Словакии. Впрочем, он предполагает, что они прибудут в ближайшие несколько недель.

BVP-1 — это чехословацкая модификация БМП-1, производившаяся по советской лицензии в 1970-1989 годах.

Ранее о том, что Словакия направит в Украину 30 своих танков Т-72, а взамен них получит из Германии 15 танков Leopard 2, сообщали братиславская газета Pravda и немецкий журнал Business Insider.

Также стало известно, что до конца августа Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29.