Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о прибытии в Украину самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 из Словакии. Об этом он написал у себя в Телеграм.

"САУ "Zuzana 2" доехали в Украину. 155-мм калибр для очистки территории Украины от нечисти с триколором", - написал Ермак.

О прибытии орудий у себя в Twitter сообщил и министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он выразил надежду, что это вооружение поможет "сохранить невинные жизни".

"Рад подтвердить, что контракт на поставку гаубиц Zuzana2 для Украины подписан - восемь штук будут доставлены в Украину. Спасибо Украине, министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также Министерству обороны Словакии", - подписал он снимок.

Самоходные гаубицы Zuzana 2 оснащены бронированной кабиной, башня может делать поворот на 360 градусов. Они имеют автоматический перезарядчик, а также возможность вести огонь в режиме MRSI, то есть планировать огонь таким образом, чтобы несколько снарядов попадали в цель одновременно.

Еще в июне Словакия отдала приоритет дальнейшим поставкам уже заказанных восьми гаубиц Zuzana 2 Вооруженным силам Украины, а не собственной армии. "Невозможно определить время, когда восемь гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет", - сказала представитель Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова.

Напомним, что 2 июня словацкая правительственная компания заключила договор на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

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