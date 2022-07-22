Россия расширила список "недружественных стран". В перечень добавились Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Об этом сообщает российское правительство в Telegram-канале.

"В соответствии с указом президента этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России. За Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией - 20, за Словакией - 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения", - говорится в сообщении.

Напомним, всего в списке "недружественных" - 48 стран. Среди них Украина, страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Южная Корея.

Также сообщалось, что Россия введет санкции против "недружественных" иностранных компаний на своей территории.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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