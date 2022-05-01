Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах информационной безопасности России. Новый закон запрещает с 2025 года государственным органам и организациям использовать средства защиты информации, произведенные в так называемых "недружественных странах".

Документ опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации.

К средствам защиты информации относятся технические, криптографические, программные и другие средства.

Согласно закону, во всех ведомствах, госкомпаниях и системообразующих организациях должны появиться подразделения по IT-безопасности.

Мы рассказывали о том, что многие европейские и американские компании, связанные с технологиями и программным обеспечением сами уходят с рынка России. Например, из-за санкций ряд иностранных поставщиков банкоматов, например Diebold Nixdorf и NCR, прекратил предоставлять свои услуги на территории России. Доля их оборудования в российском парке банкоматов составляет более 60%. По этой причине российские банки обратились к Центробанку с предложением отложить выпуск в обращение новых банкнот из-за проблем с поставкой и обслуживанием оборудования.

Однако американская IT-компания Microsoft продолжит сотрудничать с российскими клиентами, против которых не введены санкции, в том числе с больницами и школами.

Также "Страна" писала о том, что в России угрожают арестами западным компаниям, которые завершили бизнес в стране из-за войны с Украиной.