Словакия, попавшая в список "недружественных стран" для РФ, направит в Украину 30 своих танков Т-72, а взамен них получит из Германии 15 танков Leopard 2. Об этом сообщает братиславская газета Pravda и немецкий журнал Business Insider.

По информации из правительственных кругов, первый немецкий танк должен отправиться в восточноевропейскую страну в конце этого года. Взамен Словакия поставит Украине 30 советских танков. Об обмене танками должно быть объявлено как можно скорее на этой неделе.

В середине июня запланированный обмен танками со Словакией почти сорвался, потому что Братислава сочла предложение Германии о 15 танках "Леопард" недостаточным. Теперь Германия, по-видимому, договорилась об обмене техникой со Словакией. Таким образом, первый Leopard должен быть доставлен в этом году.

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