В Германии заявили, что не готовы отправить в Украину оружие из запасов Бундесвера
Германия не видит возможности отправить оружие в Украину из запасов вооружённых сил Германии - Бундесвера.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт для немецких СМИ.
"Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать Бундесвер", – сказала министр обороны.
"Бундесвер должен быть в состоянии гарантировать защиту страны и Евросоюза. Как министр обороны я позабочусь о том, чтобы так и было", – добавила она.
По словам Ламбрехт она очень оптимистично настроена по поводу того, что в ближайшее время может произойти обмен с Грецией в поддержку Украины.
Напомним, буквально сегодня стало известно, что Германия и Чехия полностью согласовали круговой обмен вооружениями в рамках помощи Украине. Согласно этим договоренностям, Чехия уже передала Украине танки Т-72 советского производства. Взамен Германия поставит соседней стране 14 танков Leopard и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo.
Также мы рассказывали, как на днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстреливать Россию.
Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.
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