Германия не видит возможности отправить оружие в Украину из запасов вооружённых сил Германии - Бундесвера.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт для немецких СМИ.

"Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать Бундесвер", – сказала министр обороны.

"Бундесвер должен быть в состоянии гарантировать защиту страны и Евросоюза. Как министр обороны я позабочусь о том, чтобы так и было", – добавила она.

По словам Ламбрехт она очень оптимистично настроена по поводу того, что в ближайшее время может произойти обмен с Грецией в поддержку Украины.

Напомним, буквально сегодня стало известно, что Германия и Чехия полностью согласовали круговой обмен вооружениями в рамках помощи Украине. Согласно этим договоренностям, Чехия уже передала Украине танки Т-72 советского производства. Взамен Германия поставит соседней стране 14 танков Leopard и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo.

Также мы рассказывали, как на днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстреливать Россию.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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